أحمد حسن: جاهزون لتشريف مصر في كأس العرب

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، جاهزية الفريق لتمثيل مصر بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في المسابقة المرتقبة.



وقال حسن في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»: " منتخب مصر استعد جيدًا للبطولة رغم كل الظروف الصعبة، فهناك لاعبون كانوا معنا ثم غابوا، وعلى رأسهم لاعبو بيراميدز".



وأضاف: "نحن مستعدون لكل الظروف، والرهان على اللاعبين المتواجدين. بإذن الله نشرف كرة القدم المصرية".



وتابع: "بعيدًا عن الانتماءات، المنتخب دائمًا ينتظره الجميع، وإن شاء الله يكون اللاعبون على قدر المسؤولية ويحققوا ما يُسعد الشعب المصري".



واختتم منتخب مصر استعداداته تحت قيادة حلمي طولان، المدير الفني، في مركز المنتخبات الوطنية قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة، حيث تغادر البعثة القاهرة صباح الجمعة متوجهة إلى الدوحة.



ويأتي المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأردن، الإمارات، والكويت.

