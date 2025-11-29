الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعيش حالة من الظلام الدامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي فيها بعد وقوع انفجارات بها.

ومنذ قليل أعلنت وكالة ‌‏فرانس برس سماع دوي انفجارات قوية في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

فيما أفاد مسؤولون أوكرانيين بأن هناك أضرار وحريق في مبان سكنية في العاصمة كييف جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة.

وسابقا ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أنها نفّذت ضربات استهدفت “منشآت مهمة” في أوكرانيا، تشمل البنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى منشآت المجمع العسكري الصناعي والطاقة.

جاء ذلك وفق ما نقلته عدة وكالات عن بيان رسمي للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الضربات تمّت باستخدام مزيج من القوات: “طيران تكتيكي تشغيلي، وطائرات دون طيار هجومية، وقوات صاروخية ومدفعية”.

وأوضحت أن هذه الأهداف يتم استخدامها “في مصلحة القوات المسلحة الأوكرانية” من منظور موسكو.

وفقًا لبيان الدفاع الروسي، شملت الضربات: منشآت للطاقة، ومرافق نقل، وموانئ تستخدمها أوكرانيا لدعم عملياتها العسكرية؛ وكذلك مواقع تتبع للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مثل ورش التصنيع والتجميع والاستعدادات لإطلاق الطائرات المسيرة، وفقا لموقع “إنترفاكس”.

كما ادعى البيان الروسي أن الضربات شملت “نقاط التوطين المؤقت” للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تشكيلات عسكرية وأطنان من الذخائر.

وأفاد بأن الضرب تم في 156 منطقة ضمن الأراضي الأوكرانية.