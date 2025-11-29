قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 6 أشخاص في سقوط سيارة بحفرة بـ أسوان
بلد تحت النار.. «اليمني» يكشف مستقبل الأزمة السياسية فى السودان
أمريكا.. تعليق الرحلات المغادرة لمطار فيلادلفيا الدولي بسبب قنبلة
إبراهيم عبدالخالق : مواجهة كايزر تشيفز ستكون صعبة على الزمالك
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف

إنقطاع الكهرباء
إنقطاع الكهرباء
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعيش حالة من الظلام الدامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي فيها بعد وقوع انفجارات بها.

ومنذ قليل أعلنت وكالة ‌‏فرانس برس  سماع دوي انفجارات قوية في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

فيما أفاد مسؤولون أوكرانيين بأن هناك أضرار وحريق في مبان سكنية في العاصمة كييف جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة.

وسابقا ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أنها نفّذت ضربات استهدفت “منشآت مهمة” في أوكرانيا، تشمل البنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى منشآت المجمع العسكري الصناعي والطاقة.

جاء ذلك وفق ما نقلته عدة وكالات عن بيان رسمي للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الضربات تمّت باستخدام مزيج من القوات: “طيران تكتيكي تشغيلي، وطائرات دون طيار هجومية، وقوات صاروخية ومدفعية”.

وأوضحت أن هذه الأهداف يتم استخدامها “في مصلحة القوات المسلحة الأوكرانية” من منظور موسكو.

وفقًا لبيان الدفاع الروسي، شملت الضربات: منشآت للطاقة، ومرافق نقل، وموانئ تستخدمها أوكرانيا لدعم عملياتها العسكرية؛ وكذلك مواقع تتبع للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مثل ورش التصنيع والتجميع والاستعدادات لإطلاق الطائرات المسيرة، وفقا لموقع “إنترفاكس”.

كما ادعى البيان الروسي أن الضربات شملت “نقاط التوطين المؤقت” للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تشكيلات عسكرية وأطنان من الذخائر.

وأفاد بأن الضرب تم في 156 منطقة ضمن الأراضي الأوكرانية.

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

