قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: التصالح بين كييف وموسكو أمامه عراقيل كثيرة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال ألكسندر بوبروف رئيس الشؤون الدبلوماسية بمعهد الدراسات والتنبؤات، إن هناك عراقيل كثيرة أمام التصالح بين روسيا وأوكرانيا، أولها ما يتعلق بكيفية سير  مباحثات السلام، وعدم وجود تنازلات ما يؤدي إلى توقف العملية الدبلوماسية.

وحول حديث المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف عن أنه من المبكر الحديث عن اتفاق سلام قريب، وما تنتظره موسكو ليصبح الحديث عن اتفاق واقعي، قال في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حين نتحدث حول تاريخ هذا النزاع لا يجب أن نقوم بوضع هذه العراقيل، وحين نأتي إلى فهم أسباب قرار روسيا بتنفيذ هذه العملية العسكرية الخاصة، يجب أن ننظر إلى حقيقة أن أوكرانيا -أيضا- تجاهلت اتفاقيات مينسك التي قامت بتوقيعها في 2015".

وتابع: "كل مرة يتم اتهام روسيا بأنها قد انتهكت هذا الاتفاق لابد أيضاً أن ننظر إلى هذه الحقيقة، وهي أنه لم يقم أحد بقراءة هذه المذكرات أو الاتفاقيات، لأن هناك بعض التفاصيل الخاصة، بأن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية ضد أوكرانيا أو تهديدات باستخدامها، ولكن، روسيا يمكنها أن تقوم بعمل أمور أخرى تقليدية".

وواصل: "لهذا، فيما يتعلق بالتوافق حول مسودة نهائية، فإن روسيا تتفهم بأن أوكرانيا يمكن هي الأخرى أن تقوم بتخريب هذا الاتفاق وعدم احترامه"، مشيرًا، إلى أن الغرب يقوم بمعاقبة أوكرانيا بسبب هذا السلوك".

روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو موكسو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مؤتمر اصلاح وتمكين الإدارة المحلية

الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر | صور

الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية

البيان الختامي لمؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد