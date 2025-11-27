خبير: التصالح بين كييف وموسكو أمامه عراقيل كثيرة

قال ألكسندر بوبروف رئيس الشؤون الدبلوماسية بمعهد الدراسات والتنبؤات، إن هناك عراقيل كثيرة أمام التصالح بين روسيا وأوكرانيا، أولها ما يتعلق بكيفية سير مباحثات السلام، وعدم وجود تنازلات ما يؤدي إلى توقف العملية الدبلوماسية.

وحول حديث المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف عن أنه من المبكر الحديث عن اتفاق سلام قريب، وما تنتظره موسكو ليصبح الحديث عن اتفاق واقعي، قال في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حين نتحدث حول تاريخ هذا النزاع لا يجب أن نقوم بوضع هذه العراقيل، وحين نأتي إلى فهم أسباب قرار روسيا بتنفيذ هذه العملية العسكرية الخاصة، يجب أن ننظر إلى حقيقة أن أوكرانيا -أيضا- تجاهلت اتفاقيات مينسك التي قامت بتوقيعها في 2015".

وتابع: "كل مرة يتم اتهام روسيا بأنها قد انتهكت هذا الاتفاق لابد أيضاً أن ننظر إلى هذه الحقيقة، وهي أنه لم يقم أحد بقراءة هذه المذكرات أو الاتفاقيات، لأن هناك بعض التفاصيل الخاصة، بأن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية ضد أوكرانيا أو تهديدات باستخدامها، ولكن، روسيا يمكنها أن تقوم بعمل أمور أخرى تقليدية".

وواصل: "لهذا، فيما يتعلق بالتوافق حول مسودة نهائية، فإن روسيا تتفهم بأن أوكرانيا يمكن هي الأخرى أن تقوم بتخريب هذا الاتفاق وعدم احترامه"، مشيرًا، إلى أن الغرب يقوم بمعاقبة أوكرانيا بسبب هذا السلوك".