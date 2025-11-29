جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير ، مشيرا إلى أن كل ذلك الحقوق أُنتهكت على مدار العامين الماضيين.

وقال جوتيريش في تصريحات له : أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

كما دعا جوتيريش- مجددا - لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وفي وقت سابق ؛ أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، مشدداً على أهمية احترام وقف إطلاق النار.

وأعرب جوتيريش، خلال تصريحات صحفية له على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، عن قلقه العميق إزاء استمرار خروقات الهدنة في القطاع، التي أنهت عامين من الحرب المدمرة، داعيا إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات وضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.