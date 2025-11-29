قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول
جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
أخبار العالم

جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية

محمود نوفل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير ، مشيرا إلى أن كل ذلك الحقوق أُنتهكت على مدار العامين الماضيين.

وقال جوتيريش في تصريحات له : أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

كما دعا جوتيريش- مجددا - لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وفي وقت سابق ؛ أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة، مشدداً على أهمية احترام وقف إطلاق النار.

وأعرب جوتيريش، خلال تصريحات صحفية له  على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، عن قلقه العميق إزاء استمرار خروقات الهدنة في القطاع، التي أنهت عامين من الحرب المدمرة، داعيا إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات وضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

اسعار اللحوم اليوم

متوفرة ومستقرة.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ومنافذ الزراعة ووطنية

مبادرة إحياء البتلو

يستهدف شباب الخريجين والمرأة.. طريقة التقديم على مبادرة إحياء البتلو لدعم الثروة الحيوانية

وظائف مصر للطيران

قدم الآن.. رابط وشروط وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

