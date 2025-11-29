قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

ومن المقرر إذاعة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس beIN Sports" الرياضية القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة قناة "beIN Sports 6 HD".

مشوار الزمالك وكايزر تشيفز فى دور المجموعات بالكونفدرالية

حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي بهدف نظيف بينما خسر كايزر تشيفز أمام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

ضمت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كلا من:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

ـ خط الوسط: محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، آدم كايد، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم صامويل أويكوندا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من:

ديودوني موتوييمانا – مساعد أول

ديدييه أيشيموي – مساعد ثانٍ

روريسا باتينس فيديل – حكم رابع

بينما يتولى سينون فيليب جورج مهام مراقب المباراة.

الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
كوبرا
السيارات الصينية
