الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لكأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

ومن المقرر إذاعة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس beIN Sports" الرياضية القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة قناة "beIN Sports 6 HD".

مشوار الزمالك وكايزر تشيفز فى دور المجموعات بالكونفدرالية

حقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي بهدف نظيف بينما خسر كايزر تشيفز أمام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

ضمت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كلا من:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

ـ خط الوسط: محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، آدم كايد، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم صامويل أويكوندا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من:

ديودوني موتوييمانا – مساعد أول

ديدييه أيشيموي – مساعد ثانٍ

روريسا باتينس فيديل – حكم رابع

بينما يتولى سينون فيليب جورج مهام مراقب المباراة.