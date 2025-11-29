ممثل البرلمان الفلسطيني: مصر بقيادة السيسي تقود دعمًا راسخًا وشاملاً للقضية الفلسطينية

أشاد بلال قاسم ممثل البرلمان الفلسطيني في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب المصري، بالدور القيادي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية على المستويات الرسمية والشعبية والبرلمانية.

التقدير لجهود السلام في شرم الشيخ

وذكر ممثل فلسطين أن الدعم المصري المستمر أسهم بشكل كبير في جهود التوصل إلى اتفاق السلام في شرم الشيخ، مؤكداً أن مصر تمثل ركناً أساسياً في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تأكيد الشراكة والتضامن

وأضاف أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، والتزام مصر بمبادئ التعاون والشراكة في القضايا العربية والإقليمية، مؤكداً أن الدعم المصري يشكل رسالة تضامن قوية للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو تحقيق حقوقه المشروعة.