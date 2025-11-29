وزير قطاع الأعمال: التعاون مع الجزائر والدول الأفريقية لبناء صناعة دوائية رائدة

في إطار مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي افتتح فعاليات المؤتمر.

وخلال اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي أن العلاقات المصرية الجزائرية تاريخيّة وراسخة، لافتا إلى الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده هذه العلاقات من زخم متجدد يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين. كما أشار إلى الحرص على تطوير شراكات استراتيجية مع الجانب الجزائري في مجال الصناعات الدوائية خاصة في ظل تبعية الشركة القابضة للأدوية لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يفتح آفاقًا واسعة لإقامة مشاريع مشتركة تدعم الانتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بين الجانبين، وبما يخدم جهود القارة الأفريقية لتحقيق السيادة الصحية وتعزيز التصنيع المحلي.

من جانبه، رحّب سيفي غريب بوجود الوفد المصري في الجزائر، مشيرًا إلى أهمية تطوير الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

ويأتي هذا اللقاء، في أعقاب مشاركة الوزير الأول للجمهورية الجزائرية في القاهرة قبل أيام، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ترؤس أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري–الجزائري. وقد شهدت تلك الفعاليات توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون في مجالات عديدة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للبلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.

واختتم وزير قطاع الأعمال العام بأن المشاركة المصرية في هذا المؤتمر تعكس التزامها بدعم الرؤية الأفريقية لمستقبل صناعة دوائية قوية، وبالعمل المشترك مع الجزائر والدول الأفريقية من أجل تحقيق الأمن الصحي للقارة.





