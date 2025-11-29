بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قائمة البدلاء لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها اليوم السبت في الثالثة عصرًا على ستاد بيتر موكابا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة بدلاء الزمالك كل من: محمود الشناوي، محمود بنتايج، بارون أوشينج، محمود جهاد، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، آدم كايد، أحمد شريف، وعدي الدباغ.

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.