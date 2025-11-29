جلسة مرتقبة بين الزمالك ومحمد السيد لحسم مستقبل اللاعب

يستعد مسئولو نادي الزمالك لعقد جلسة حاسمة مع اللاعب محمد السيد خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأنه سيكون قادرًا على التوقيع لأي نادي آخر بدءًا من يناير المقبل.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة النهائية هذا الأسبوع بين إدارة النادي واللاعب لعرض الشروط النهائية للتجديد، وحسم موقفه من البقاء مع الفريق.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيعرض الزمالك اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن قررت الإدارة وضع محمد السيد ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في يناير، لتجنب رحيله مجانًا بنهاية الموسم دون مقابل.