نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن
وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي
وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالمركز الحقلى التابع لهيئة المواد النووية بـ أبو زنيمة

وفاء نور الدين

 واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى المركز الحقلى التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أبو زنيمة، محافظة جنوب سيناء، لتفقد سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء، ومتابعة مستجدات تنفيذ ومجريات تقدم الأعمال داخل الموقع.

يأتي ذلك في ضوء توجيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والتى يتم استخلاصها من خلال الخامات الأرضيّة، وفى إطار سعى الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة فى ربوعها وتعظيم العوائد من تلك الموارد، وإنشاء الكيانات الاقتصادية التى تعمل على ذلك باستخدام التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة

فى مستهل الزيارة الميدانية، اجتمع الدكتور محمود عصمت بالعاملين فى الموقع بحضور الخبراء والأساتذة من هيئة المواد النووية، والمهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى عرض تقديمي من الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية حول أهمية المركز الحقلى بمنطقة ابوزنيمة وخطة العمل وما يمثله على صعيد التعدين والاستخلاص وأهميته للاقتصاد القومى، بالاضافة إلى ما تمتلكه هيئة المواد النووية من مراكز حقلية أخرى والتى يصل عددها إلى 9 مراكز منتشرة فى ربوع البلاد من شمالها الى جنوبها، ويعد المركز الحقلى بمنطقة ابوزنيمة من أهمها بفضل المشروعات الحقلية والتكنولوجية الاستراتيجية الهامة التى يعمل عليها 
فى ضوء التطور الذي شهدته أنشطة هيئة المواد النووية فى المنطقة.

تفقد الدكتور محمود عصمت خطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم وتعدين للخامات الأرضيّة الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة، وناقش خبراء الهيئة والكوادر القائمة على المشروع فى طبيعة تواجد وجيولوجية الخامات المتوافرة وطرق ووسائل التعدين والاستخلاص والتحديات التى تجابه طبيعة العمل، وكيفية التعامل معها ووسائل الدعم اللازمة للمركز الحقلى بأبو زنيمة فى ظل ما يساهم به الموقع ومايمتلكه من كوادر بشرية ومقدرات تقنية فى العديد من أوجه التنمية والعديد من المشروعات القومية التى تزخر بها سيناء ويجرى العمل عليها خلال المرحلة الحالية، ومساهمة المركز فى وضع استراتيجية تنمية سيناء خاصة محور التعدين والصناعات القائمة على الخامات التعدينية.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هذه الزيارة تأتي فى إطار خطة العمل لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة وتعدينها واستخلاص العناصر والمواد النادرة، وتعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد، موضحا أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع العاملين، والقائمين على هذا الموقع من الخبراء والباحثين نظرا لطبيعة العمل الخاصة، وما لذلك من اثار إيجابية على تحسين بيئة العمل ومعدلات الاداء، ودعم الجهود والنتائج، مشددا على اهمية الاستمرار والعمل على المزيد من الاستكشافات لدعم خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي إنطلاقا من الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادرة واستهداف الخامات التي تحتوي عليها، مؤكدا توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة، واختتم الدكتور عصمت الزيارة الميدانية بتوجيه الشكر للعاملين والقائمين على العمل بالموقع.

