رغم إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا .. شركات طيران تبقي رحلاتها إلى كاراكاس

كشفت جداول شركات الطيران، و بيانات مطار كاراكاس الفنزويلي، على بقاء الرحلات الجوية إلى كاراكاس وفق هذه الجداول بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا.

ووفقا لهذه الجداول، يجب أن تتجه طائرات الخطوط الجوية التركية من هافانا، وطائرات كوبا إيرلاينز من بنما، ووينغو من بوغوتا إلى كاراكاس في المستقبل القريب، بحسب قناة روسيا اليوم.

ترامب يعلن اغلاق المجال الجوي لفانزويلا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلق تمامًا".

وفي منشور على صفحته على موقع "تروث سوشيال"، خاطب الرئيس "جميع شركات الطيران والطيارين ومهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر"، قائلًا إنه ينبغي عليهم اعتبار المنطقة مغلقة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى الأسبوع الماضي مكالمة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ناقشا خلالها احتمال عقد اجتماع بينهما في الولايات المتحدة، وهو لقاء سيكون الأول من نوعه بين رئيس أمريكي وزعيم فنزويلي منذ أكثر من عقدين.

ورغم عدم وجود خطة ثابتة لعقد اللقاء، يأتي كشف المكالمة وسط مفارقة لافتة: “ترامب يواصل التصعيد العسكري ضد فنزويلا، بالتزامن مع فتح قنوات دبلوماسية سرّية”.