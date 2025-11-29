منها كرورلا وصني.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك "بالأسعار"

يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات منها السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الابعاد المتقاربة نسبيًا، إلى جانب المساحة ذات الـ 5 مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان في السوق المصري.

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,150,000 جنيه و 1,500,000 جنيه.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك لجميع الفئات، عدا الفئة الاولى تأتي بناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال"، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

جيلي امجراند

زودت السيارة جيلي امجراند بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، وتتراوح أسعارها بين 839,000 جنيه و 939,000 جنيه.

بايك U5

تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 111 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيك الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وخزان وقود يتسع إلى 48 لترًا، وتبدأ أسعار السيارة من 724,900 جنيه إلى 854,900 جنيه.

كيا K4

زودت كيا K4 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 190 حصانًا، و264 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وتتراوح أسعار السيارة 1,399,900 جنيه و 1,749,900 جنيه.