لميس الحديدي عن مباراة الأهلي والجيش الملكي: أين دور اتحاد الكرة؟

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، على ملعب مولاي الحسن ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت أحداثًا مثيرة وتوترات كبيرة داخل أرضية الملعب وخارجها، قائلة: “أحداث مؤسفة، والقضية هنا ليست نتيجة المباراة، ولكن ما فوجئنا به من أحداث عنف بعد هدف التعادل الذي أحرزه تريزيجيه، بإلقاء زجاجات على لاعبي الأهلي، والأمر المفزع كان إلقاء أداة حادة عبارة سكينة معجون وجدها تريزيجيه وسط الملعب، في تهاون كبير من الحكم الليبي، وعندما حاول الأخير تسليمها للحكم وقعت مشاجرة واعتداءات من الفريق المغربي”.

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديم برنامج "الصورة" عبر شاشة “النهار”: نحن في انتظار شكوى الأهلي في الكاف أو الاتحاد الإفريقي.

دور الاتحاد المصري لكرة القدم

وطرحت الحديدي سؤالا فيما اسمته رسالة لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل شخصي، قائلة: "أين دور الاتحاد المصري لكرة القدم؟ والرسالة موجهة لكابتن هاني أبو ريدة، أين دور الاتحاد المصري لكرة القدم في اعتداءات وقعت على فريق مصري في الخارج؟ لا يمكن أن يقبل أن يلعب فريق مصري في أي مكان ويتعرض لهذه الاعتداءات. لو كان العكس، وأحد الفرق يلعب ووقعت مثل تلك الاعتداءات، لاتُخذت إجراءات قاسية وحاسمة ضد الفريق المصري والجمهور المصري".



واختتمت: "الأهلي سيقدم شكوى، ولكني أتوقع من كابتن هاني أبو ريدة أن يتخذ موقفًا واضحًا".