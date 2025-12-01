بيتا One UI 8 تصل لمزيد من هواتف سامسونج

بدأت سامسونج توسيع برنامج تجربة واجهتها الجديدة One UI 8 المبنية على أندرويد 16 ليشمل مزيدًا من هواتفها الرائدة والمتوسطة، بعد أن كان مقتصرًا في البداية على سلسلة Galaxy S25 وأحدث هواتفها القابلة للطي.

يركز التحديث التجريبي على تجديد التصميم، وتعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المشاركة والخصوصية قبل الإطلاق المستقر في وقت لاحق من 2025.​

الأجهزة التي حصلت على التحديث التجريبي

بحسب تقرير PhoneArena، بات بإمكان مستخدمي سلسلة Galaxy S23 في أسواق محددة تنزيل إصدار بيتا من One UI 8 على أجهزتهم، بما في ذلك S23 وS23+ وS23 Ultra.

كما وسّعت سامسونج البرنامج ليشمل عددًا من هواتف الفئة المتوسطة مثل Galaxy A36 وA35 وA54 وA55 في أسواق معينة، لتمنح هذه الشريحة فرصة مبكرة لتجربة واجهتها القادمة.

ما يزال التوفر محدودًا جغرافيًا، لكن الشركة تعهّدت بإضافة مزيد من الأجهزة تباعًا خلال شهر سبتمبر.​

أندرويد 16 وواجهة محسّنة بتصميم جديد

يعتمد One UI 8 على أندرويد 16 ويقدّم طبقة تصميم محدثة مع تغييرات ملحوظة في عناصر الواجهة ومركز الإشعارات ولوحات الإعدادات السريعة.

من بين أبرز الإضافات واجهة جديدة لميزة Quick Share لتبادل الملفات بشكل أسرع وأكثر وضوحًا، إلى جانب توسعة نطاق خصائص الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، مثل الاقتراحات الذكية وتحسين تحرير الصور والنصوص.

كما يشير التقرير إلى تحسينات تحت الغطاء في الأداء واستهلاك الطاقة، مدعومة بحزمة أمان محدثة لشهر سبتمبر 2025 في نسخ بيتا الحالية.​

كيف يمكن الانضمام لبرنامج بيتا؟

للانضمام إلى برنامج One UI 8 Beta، يحتاج مستخدمو الهواتف المؤهلة إلى فتح تطبيق Samsung Members على أجهزتهم وتسجيل طلب المشاركة في البرنامج من خلال لافتة مخصّصة داخل التطبيق.

بعد الموافقة، يظهر تحديث One UI 8 التجريبي في شاشة “تحديث البرنامج” ضمن الإعدادات، ليتم تنزيله بحجم يقارب 3 جيجابايت أو أكثر بحسب الجهاز. تحذّر سامسونج من أن هذه النسخ موجهة للمستخدمين المتقدمين، إذ قد تحتوي على بعض الأخطاء والمشكلات في الاستقرار بحكم كونها إصدارًا تجريبيًا.​

خطط سامسونج للإصدار المستقر

تشير خارطة الطريق التي استعرضتها تقارير متخصصة إلى أن سامسونج تستهدف إطلاق النسخة المستقرة من One UI 8 إلى سلسلة Galaxy S25 أولًا، ثم إلى أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 خلال سبتمبر 2025.

بعد ذلك، من المتوقع أن يمتد التحديث إلى أجيال أقدم من الهواتف الرائدة والمتوسطة على مراحل، مع أولوية لسلاسل S24 وZ Fold 6 وZ Flip 6، قبل أن يصل لاحقًا إلى مزيد من أجهزة الفئة A والأجهزة اللوحية مثل Galaxy Tab S10.

يؤكد هذا النهج التزام سامسونج بالحفاظ على صورة واجهتها كواحدة من أسرع واجهات أندرويد تحديثًا على مستوى السوق العالمي.