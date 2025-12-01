قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيتا One UI 8 تصل لمزيد من هواتف سامسونج

احمد الشريف

بدأت سامسونج توسيع برنامج تجربة واجهتها الجديدة One UI 8 المبنية على أندرويد 16 ليشمل مزيدًا من هواتفها الرائدة والمتوسطة، بعد أن كان مقتصرًا في البداية على سلسلة Galaxy S25 وأحدث هواتفها القابلة للطي.

يركز التحديث التجريبي على تجديد التصميم، وتعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المشاركة والخصوصية قبل الإطلاق المستقر في وقت لاحق من 2025.​

الأجهزة التي حصلت على التحديث التجريبي

بحسب تقرير PhoneArena، بات بإمكان مستخدمي سلسلة Galaxy S23 في أسواق محددة تنزيل إصدار بيتا من One UI 8 على أجهزتهم، بما في ذلك S23 وS23+ وS23 Ultra. 

كما وسّعت سامسونج البرنامج ليشمل عددًا من هواتف الفئة المتوسطة مثل Galaxy A36 وA35 وA54 وA55 في أسواق معينة، لتمنح هذه الشريحة فرصة مبكرة لتجربة واجهتها القادمة. 

ما يزال التوفر محدودًا جغرافيًا، لكن الشركة تعهّدت بإضافة مزيد من الأجهزة تباعًا خلال شهر سبتمبر.​

أندرويد 16 وواجهة محسّنة بتصميم جديد

يعتمد One UI 8 على أندرويد 16 ويقدّم طبقة تصميم محدثة مع تغييرات ملحوظة في عناصر الواجهة ومركز الإشعارات ولوحات الإعدادات السريعة. 

من بين أبرز الإضافات واجهة جديدة لميزة Quick Share لتبادل الملفات بشكل أسرع وأكثر وضوحًا، إلى جانب توسعة نطاق خصائص الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، مثل الاقتراحات الذكية وتحسين تحرير الصور والنصوص. 

كما يشير التقرير إلى تحسينات تحت الغطاء في الأداء واستهلاك الطاقة، مدعومة بحزمة أمان محدثة لشهر سبتمبر 2025 في نسخ بيتا الحالية.​

كيف يمكن الانضمام لبرنامج بيتا؟

للانضمام إلى برنامج One UI 8 Beta، يحتاج مستخدمو الهواتف المؤهلة إلى فتح تطبيق Samsung Members على أجهزتهم وتسجيل طلب المشاركة في البرنامج من خلال لافتة مخصّصة داخل التطبيق. 

بعد الموافقة، يظهر تحديث One UI 8 التجريبي في شاشة “تحديث البرنامج” ضمن الإعدادات، ليتم تنزيله بحجم يقارب 3 جيجابايت أو أكثر بحسب الجهاز. تحذّر سامسونج من أن هذه النسخ موجهة للمستخدمين المتقدمين، إذ قد تحتوي على بعض الأخطاء والمشكلات في الاستقرار بحكم كونها إصدارًا تجريبيًا.​

خطط سامسونج للإصدار المستقر

تشير خارطة الطريق التي استعرضتها تقارير متخصصة إلى أن سامسونج تستهدف إطلاق النسخة المستقرة من One UI 8 إلى سلسلة Galaxy S25 أولًا، ثم إلى أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 خلال سبتمبر 2025. 

بعد ذلك، من المتوقع أن يمتد التحديث إلى أجيال أقدم من الهواتف الرائدة والمتوسطة على مراحل، مع أولوية لسلاسل S24 وZ Fold 6 وZ Flip 6، قبل أن يصل لاحقًا إلى مزيد من أجهزة الفئة A والأجهزة اللوحية مثل Galaxy Tab S10.

يؤكد هذا النهج التزام سامسونج بالحفاظ على صورة واجهتها كواحدة من أسرع واجهات أندرويد تحديثًا على مستوى السوق العالمي.

سامسونج One UI 8 الذكاء الاصطناعي

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

حكم الدعاء على النفس بالموت

حكم الدعاء على النفس بالموت.. أمين الإفتاء: تمني الوفاة منهيّ عنه شرعا

وزير الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

وزير الدفاع على هامش اللقاءات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

