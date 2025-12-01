تويوتا تكشف النقاب عن ياريس كروس الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

قدمت تويوتا في السوق التايلاندي إصدارًا جديدًا من عائلة ياريس كروس يحمل لقب نايتشيد، وهو الطراز الذي يأتي بتحديثات واضحة في الشكل الخارجي وملامح رياضية أكثر حدة، مع إضافة حزمة من التجهيزات العملية المرتبطة بالراحة والأمان.

أداء ومحرك تويوتا ياريس كروس

تعتمد النسخة الجديدة على محرك هجين ذاتي الشحن يدمج محرك بنزين سعة 1.5 لتر بتقنية Dual VVT-i مع محرك كهربائي يعملان معًا لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 110 حصان، وتنقل هذه القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة E-CVT، ويمنح النظام الهجين السيارة توازنًا بين الأداء الاقتصادي والقدرة على التنقل في ظل التطور الكبير في عالم السيارات الهجينة بالسوق التايلاندي.

تويوتا ياريس كروس

تصميم تويوتا ياريس كروس

وحصلت ياريس كروس نايتشيد على مجموعة تعديلات ظاهرية تميزها عن بقية الفئات، أبرزها الشبك الأمامي الجديد بلمسات داكنة تمنح الواجهة مظهرًا أكثر حدة، إضافة إلى لمسات سوداء ممتدة على أجزاء متعددة من الهيكل، من بينها المرايا والجنوط وإطارات النوافذ والجناح الخلفي

تويوتا ياريس كروس

وتقدم تويوتا هذا الإصدار بلونين فقط هما الرمادي الإسمنتي المعدني والأبيض اللؤلؤي البلاتيني، بينما جاء السقف بلون معتم مع زجاج بانورامي يضيف طابعًا أكثر فخامة، وتأتي المقدمة بتصميم هجومي للمصابيح الأمامية ووجود مصابيح ضباب مدمجة.

تويوتا ياريس كروس

سعر تويوتا ياريس كروس عالميًا

طرحت تويوتا ياريس كروس نايتشيد في تايلاند بسعر يبدأ من 28.800 دولار أمريكي، ما يعادل 919 ألف بات، حيث تأتي النسخ القياسية من نفس الطراز بأسعار تتراوح بين 24,700 و28,100 دولار، ما يعادل 789 ألف و899 ألف بات.