توك شو

100 منتج.. مصر تتألق في معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية

معرض إيديكس 2025
معرض إيديكس 2025
منار عبد العظيم

يواصل معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية إبراز التطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية المصرية، من خلال عرض أحدث المنظومات والمعدات العسكرية المصنعة محليًا، والتي تعكس قدرات مصر في توطين التكنولوجيا وتطوير منظومات دفاعية متقدمة تلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

 صناعة دفاعية مصرية 

أكد محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن معرض "إيديكس 2025" يمثل مشهدًا يدعو للفخر والاطمئنان معًا، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من المعرض شهدت مشاركة واسعة وعروضًا متميزة من الصناعة الدفاعية المصرية، التي تعكس قدرات الدولة على توطين التكنولوجيا العسكرية وتطوير منظومات متقدمة.

جناح الإنتاج الحربي: أكثر من 100 منتج متنوع

أوضح محمد صقر أن جناح وزارة الإنتاج الحربي ضم أكثر من 100 منتج، حيث تم الإعلان عن مجموعة جديدة من المنظومات الدفاعية، على رأسها:

راجمة الصواريخ "ردع 300": أحدث منظومات الوزارة متعددة الأعيرة، وقادرة على استهداف أهداف على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، مما يعزز القدرة النيرانية للقوات المسلحة في أصعب ظروف الميدان.

مركبة "سيناء 806" للإصلاح والنجدة: تعمل بالتنسيق مع تشكيلات المركبات المدرعة "سيناء 200"، مزودة بونش سحب ومعدات وقطع غيار كاملة، وصُنعت محليًا بنسبة 100% مع توجيه الفائض للتصدير.

مركبة "سيناء 306" للإصلاح والنجدة: تدعم التشكيلات المدرعة والمعدات المختلفة، مع تصنيع الذخيرة محليًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

مدفع K9: أحدث منظومات المدفعية العالمية

أشار محمد صقر إلى أن وزارة الإنتاج الحربي أعلنت عن مدفع K9 كأحدث منظومات المدفعية على المستوى العالمي، وسيتم تزويد التشكيلات الدفاعية به خلال النصف الأول من 2026. 

ويعد هذا المدفع نقلة نوعية في القدرات النيرانية للقوات المسلحة، مع تصنيع ذخائره بالكامل داخل المصانع المصرية، مما يعكس قدرة مصر على توطين الصناعات الدفاعية المعقدة.

الهدف الرئيسي: تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة

أكد محمد صقر أن المهمة الأساسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في:

تلبية الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة والشرطة من المعدات العسكرية والذخيرة.

توفير منظومات دفاعية متقدمة محلية الصنع تقلل الاعتماد على الاستيراد.

دعم التصدير العسكري ورفع مستوى الصناعة الدفاعية المصرية إقليميًا ودوليًا.

معرض إيديكس 2025 المنظومات والمعدات العسكرية احتياجات القوات المسلحة

