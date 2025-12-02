يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قوية أمام نظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للبطولة، إلى جانب قنوات الكأس القطرية، كما تُنقل عبر عدد من القنوات المفتوحة مثل الكويت الرياضية ودبي الرياضية.

ويسعى الفراعنة خلال المواجهة المرتقبة لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، بينما يأمل المنتخب الكويتي في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المجموعة التي تضم أيضا الإمارات والأردن.

وتأتي هذه المشاركة السادسة لمصر في كأس العرب، والتي تُقام بنسختها الـ11 بمشاركة 16 منتخبًا، وبإجمالي جوائز يصل إلى 36.5 مليون دولار. وسبق للفراعنة أن حققوا اللقب مرة واحدة فقط.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي الونش – ياسين مرعي – رجب نبيل – أحمد هاني – كريم العراقي – يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي "قفشة" – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.