انطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين قبيل عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي يُقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.



يسيطر على الإعلان حالة التشويق مما يُبقي المشاهدين في حالة ترقب وترقب. تُجسد جيسيكا براون فيندلي (من أعمالها (Brave New World، Harlots، Downtown Abbey) شخصية إميلي، التي تُسابق الزمن للعثور على ابنتها، بينما يُجسد ظافر العابدين دور زوجها المُنفصل عنها، مما يضيف على الفيلم مزيد من الغموض. يُثير كل مشهد خطرًا، وتُلمّح كل نظرة إلى أسرار، ويتصاعد التوتر تاركًا الجمهور متشوقًا لمعرفة ما سيحدث لاحقًا.





الفيلم تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة. تتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت. تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

صوفيا ذو الإنتاج التونسي البريطاني المشترك من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين ويشاركه جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك و زياد عيادي وسعاد بن سليمان. المنتج المشارك للفيلم كريستوفر سيمون لشركات الإنتاج Double A Productions و New Sparta Productions، وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وموسيقى سليم عرجون، وتصميم الصوت دانيال بودسوورث.







خلف الكاميرا، ظهر عابدين لأول مرة في عام 2021، أخرج ظافر العابدين أول أفلامه الروائية الطويلة "غدوة"، الذي شارك في كتابته وإخراجه، ومثّل فيه، وساهم في إنتاجه من خلال شركته Double A Productions. رُشّح فيلم "غدوة" لجوائز غولدن غلوب، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أما فيلمه الروائي الطويل الثاني "إلى ابني"، الذي شارك أيضًا في كتابته وإخراجه وإنتاجه، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم، كما حظي بتنويه خاص عن السيناريو في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.



كتب ظافر العابدين وأخرج أحدث أفلامه الروائية الطويلة "صوفيا"، من بطولة جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي.