الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

ظافر العابدين
ظافر العابدين
محمد نبيل

انطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين قبيل عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي يُقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.
 

يسيطر على الإعلان حالة التشويق مما يُبقي المشاهدين في حالة ترقب وترقب. تُجسد جيسيكا براون فيندلي (من أعمالها (Brave New World، Harlots، Downtown Abbey) شخصية إميلي، التي تُسابق الزمن للعثور على ابنتها، بينما يُجسد ظافر العابدين دور زوجها المُنفصل عنها، مما يضيف على الفيلم مزيد من الغموض. يُثير كل مشهد خطرًا، وتُلمّح كل نظرة إلى أسرار، ويتصاعد التوتر تاركًا الجمهور متشوقًا لمعرفة ما سيحدث لاحقًا. 


 

الفيلم تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة. تتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت. تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

صوفيا ذو الإنتاج التونسي البريطاني المشترك من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين ويشاركه جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك و زياد عيادي وسعاد بن سليمان. المنتج المشارك للفيلم كريستوفر سيمون لشركات الإنتاج Double A Productions و New Sparta Productions، وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وموسيقى سليم عرجون، وتصميم الصوت دانيال بودسوورث.
 


 

خلف الكاميرا، ظهر عابدين لأول مرة في عام 2021، أخرج ظافر العابدين أول أفلامه الروائية الطويلة "غدوة"، الذي شارك في كتابته وإخراجه، ومثّل فيه، وساهم في إنتاجه من خلال شركته Double A Productions. رُشّح فيلم "غدوة" لجوائز غولدن غلوب، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أما فيلمه الروائي الطويل الثاني "إلى ابني"، الذي شارك أيضًا في كتابته وإخراجه وإنتاجه، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم، كما حظي بتنويه خاص عن السيناريو في مهرجان هوليوود للفيلم العربي. 

كتب ظافر العابدين وأخرج أحدث أفلامه الروائية الطويلة "صوفيا"، من بطولة جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي.

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

مع اقتراب نهاية العام، يزداد اهتمام المواطنين، وخصوصًا المعلمين والعاملين في الحكومة،

رسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

الاسرة

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
يسرا

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

