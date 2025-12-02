وزير الدفاع البلجيكي يشدد على دعم كينشاسا ويبحث تطوير الشراكة العسكرية

أكد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي، ثيو فرانكن، خلال زيارته الأولى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعم بلاده الكامل للكونغو الديمقراطية في مواجهة التحديات الأمنية في شرقي البلاد، مشيرا إلى رغبة الحكومة البلجيكية في زيادة ميزانيتها الدفاعية لتعزيز التعاون بين البلدين.



وأوضح نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية المكلف بالدفاع، جي كابومبو، أن الهدف من هذه الزيارة هو "تحويل التاريخ المشترك بين الكونغو اليدمقراطية وبلجيكا إلى رافعة للتعاون والثقة المتبادلة والكفاءة التشغيلية بما يخدم جيشينا والاستقرار الإقليمي".



وأشار كابومبو، بحسبما أوردت وكالة الانباء الكونغولية، إلى أن زيارة الوزير البلجيكي تأتي في سياق أمني حساس، يتمثل في سيطرة حركة "23 مارس" المتمردة على اجزاء من شرقي البلاد، مضيفا "في هذا السياق، فإن الدعم البلجيكي ليس موضع ترحيب فحسب، بل إنه دعم استراتيجي أيضا".



وقام المسؤولان، برفقة وفديهما، بزيارة مدينة كيندو بشرقي البلاد، لتفقد الفرقة 31 للتدخل السريع التي دربها عناصر من الجيش البلجيكي.