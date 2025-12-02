مجتمعنا مسئوليتنا .. مبادرة إعلام مطروح لتعظيم العمل التطوعي

نظم مجمع إعلام مطروح اليوم ندوة إعلامية حول (العمل التطوعي واستثمار طاقات الشباب ) بمشاركة عدد من معلمى التربية الرياضية بالتربية والتعليم والاجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية وأولياء الأمور والاعلاميين .

حيث ألقت خلود رفعت مدير مجمع الاعلام الضوء على أهمية الحملة مؤكد أنها دعوة مباشرة وواضحة تعكس رؤية قطاع الاعلام الداخلى حول ضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا.

واضاف ان مجتمع مطروح، كغيره من محافظات مصر، يزخر بالطاقات والخيرات، ولا ينقصه سوى تفعيل هذه الطاقات وتوجيهها بشكل صحيح.

واشارت أن العمل التطوعي هو روح أي مجتمع حي وفاعل وهو واجب إنساني ووطني يعكس عمق الانتماء وصدق المواطنة.

كما تحدث خلال الندوة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى-مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح حول مفهوم العمل التطوعي وأهميته و أثره على الفرد والمجتمع .

وأضاف رفاعى أن الدولة المصرية تهتم بنشر ثقافة العمل التطوعي وكسر الصورة النمطية للأعمال التطوعية والتى كانت تأخذ اشكالا تقليدية ثابتة كزيارة دور الايتام والمستشفيات وغيرها.

واوضح أن وزارة الشباب والرياضة بذلت جهدا واضحا فى استثمار الطاقات بين فئات المجتمع والمساهمة الحقيقية فى بناء وتنمية المجتمع عن طريق اكتشاف القدرات والمهارات وتوظيفها لخدمة وتنمية المجتمع.

وأشار إلى انشطة مديرية الشباب والرياضة بمطروح من خلال الادارات المركزية والتى تهتم بكافة فئات المجتمع و تغطى كافة المراحل السنية.

وذكر انه يوجد 34 كيانا شبابيا على مستوى الجمهورية لاستيعاب طاقات وإمكانيات الشباب وتوظيفها ومنها عدد لا بأس به ممثل بمحافظة مطروح مثل شباب YLY و كيان رواد المحافظات الحدودية​وكيان الشباب للريادة والتنمية وكيان تحيا مصر وغيرها. وأشار إلى وجود عدد(9) من أندية التطوع بالمحافظة منها (2) بمدينة مرسى مطروح وعدد نادى تطوع واحد بكل من الحمام والضبعة وبرانى والسلوم بالاضافة الى 3 أندية تطوع بمدينة سيوة ومنطقة بهى الدين وأغورمى.

كما استعرض رفاعى العديد من الانشطة والمبادرات والمشروعات التى تتبانها المديرية والتى لا تقتصر على الانشطة الرياضية ولكن تغطى العديد من المجالات الأخرى الثقافية والاجتماعية والمهارية وأنشطة مخصصة للفتاة والمرأة وكبار السن و ذوى القدرات والهم واختتم حديثه بدعوة الجميع للمشاركة والتفاعل فى كافة الانشطة والفاعليات التى تقوم بها المديرية والتى تعمل على نشر ثقافة التطوع وخدمة المجتمع .

وأوصت الندوة بضرورة تفعيل الانشطة التى تتبناها مديرية الشباب والرياضة بمشاركة المديريات والاجهزة التنفيذية كالفرق الرياضية والزيارات والرحلات التثقيفية والمسابقات التى تساهم فى نشر ثقافة التطوع و تساهم فى تبادل الأفكار والخبرات .