قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجتمعنا مسئوليتنا .. مبادرة إعلام مطروح لتعظيم العمل التطوعي

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

نظم مجمع إعلام مطروح اليوم ندوة إعلامية حول (العمل التطوعي واستثمار طاقات الشباب ) بمشاركة عدد من معلمى التربية الرياضية بالتربية والتعليم والاجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية وأولياء الأمور والاعلاميين .

حيث ألقت خلود رفعت مدير مجمع الاعلام الضوء على أهمية الحملة مؤكد أنها دعوة مباشرة وواضحة تعكس رؤية قطاع الاعلام الداخلى حول ضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا. 

واضاف ان مجتمع مطروح، كغيره من محافظات مصر، يزخر بالطاقات والخيرات، ولا ينقصه سوى تفعيل هذه الطاقات وتوجيهها بشكل صحيح.

واشارت أن العمل التطوعي هو روح أي مجتمع حي وفاعل وهو واجب إنساني ووطني يعكس عمق الانتماء وصدق المواطنة. 

كما تحدث خلال الندوة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى-مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح حول مفهوم العمل التطوعي وأهميته و أثره على الفرد والمجتمع .

وأضاف رفاعى أن الدولة المصرية تهتم بنشر ثقافة العمل التطوعي وكسر الصورة النمطية للأعمال التطوعية والتى كانت تأخذ اشكالا تقليدية ثابتة كزيارة دور الايتام والمستشفيات وغيرها.

 واوضح أن وزارة الشباب والرياضة بذلت جهدا واضحا فى استثمار الطاقات بين فئات المجتمع والمساهمة الحقيقية فى بناء وتنمية المجتمع عن طريق اكتشاف القدرات والمهارات وتوظيفها لخدمة وتنمية المجتمع.

 وأشار إلى انشطة مديرية الشباب والرياضة بمطروح من خلال الادارات المركزية والتى تهتم بكافة فئات المجتمع و تغطى كافة المراحل السنية. 

وذكر انه يوجد 34 كيانا شبابيا على مستوى الجمهورية لاستيعاب طاقات وإمكانيات الشباب وتوظيفها ومنها عدد لا بأس به ممثل بمحافظة مطروح مثل شباب YLY و كيان رواد المحافظات الحدودية​وكيان الشباب للريادة والتنمية وكيان تحيا مصر وغيرها. وأشار إلى وجود عدد(9) من أندية التطوع بالمحافظة منها (2) بمدينة مرسى مطروح وعدد نادى تطوع واحد بكل من الحمام والضبعة وبرانى والسلوم بالاضافة الى 3 أندية تطوع بمدينة سيوة ومنطقة بهى الدين وأغورمى. 

كما استعرض رفاعى العديد من الانشطة والمبادرات والمشروعات التى تتبانها المديرية والتى لا تقتصر على الانشطة الرياضية ولكن تغطى العديد من المجالات الأخرى الثقافية والاجتماعية والمهارية وأنشطة مخصصة للفتاة والمرأة وكبار السن و ذوى القدرات والهم واختتم حديثه بدعوة الجميع للمشاركة والتفاعل فى كافة الانشطة والفاعليات التى تقوم بها المديرية والتى تعمل على نشر ثقافة التطوع وخدمة المجتمع .

وأوصت الندوة بضرورة تفعيل الانشطة التى تتبناها مديرية الشباب والرياضة بمشاركة المديريات والاجهزة التنفيذية كالفرق الرياضية والزيارات والرحلات التثقيفية والمسابقات التى تساهم فى نشر ثقافة التطوع و تساهم فى تبادل الأفكار والخبرات .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشاب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

محمد سراج

محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

عمرو عابد

تأليف ولا إخراج ولا تمثيل .. عمرو عابد يحسم موقفه من تعدد مواهبه | خاص

الحياة بعد سهام

الحياة بعد سهام .. من القاهرة إلى مراكش

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد