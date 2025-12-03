شيري عادل: أكثر ما يضايقني هو استغلال الجمهور بعناوين مضللة

كشفت الفنانة شيري عادل أنها لا تشعر بالضيق من الشائعات بقدر انزعاجها من العناوين المضللة التي تُستخدم على بعض الفيديوهات لجذب المشاهدات.

وأوضحت شيري في لقائها ببرنامج رؤيا مصر أنها ترى في هذه الأساليب خداعًا للجمهور قبل أن تكون محاولة للتأثير عليها شخصيًا.

وكان آخر أعمال الفنانة شيري عادل هو هو مسلسل" كل ما تراه ليس كما يبدو

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.