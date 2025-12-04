انتبه.. 5 علامات تشير للإصابة بـ الفشل الكلوي

تلعب الكلى دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحتك العامة. تعمل هذه الأعضاء عن طريق تصفية الدم عبر ملايين الوحدات الدقيقة المعروفة باسم النيفرونات، والتي تساعد على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة، والتي غالبًا ما تُطرح في البول. كما تؤدي وظائف حيوية أخرى، مثل تنظيم ضغط الدم، وموازنة الأملاح، وإنتاج الهرمونات التي تحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء وتنشط فيتامين د.

تشير الدراسات إلى أن الكشف المبكر عن أي نوع من مشاكل الكلى ومعالجتها أمر بالغ الأهمية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ويؤكد الخبراء على أهمية إجراء فحوصات سنوية، مما يساعد في التشخيص المبكر لأمراض الكلى واكتشافها، وتحسين إدارتها.

5 علامات تشير للإصابة بـ الفشل الكلوي

لا يُساعد الكشف المبكر على إبطاء تطور المرض فحسب، بل يُحسّن أيضًا من نتائجك الصحية على المدى الطويل. مع العلاج في الوقت المناسب، يُمكن غالبًا إدارة مرض الكلى بفعالية، وفي بعض الحالات، يُمكن إيقاف تطوره. من بين بعض العلامات التحذيرية المبكرة:

-التعب والإرهاق

إذا كانت لديك مشكلة في وظائف الكلى، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم السموم في الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق باستمرار. كما يقول الأطباء إن مشاكل الكلى قد تؤدي أيضًا إلى فقر الدم، مما يزيد من الشعور بالتعب.

-بشرة جافة للغاية

يقول الأطباء إن جفاف الجلد يتصدر قائمة أعراض أمراض الكلى. يعاني أكثر من 70% من مرضى الكلى المزمنين من جفاف الجلد، وهي حالة تجعل الجلد خشنًا ومتقشرًا ومشدودًا. ولأن الكلى تتحكم في الغدد العرقية والزيتية، فإن ضعف وظائفها يؤدي إلى جفافها، مما يفاقم مرحلة المرض.

الحكة الناتجة عن الجفاف تؤدي إلى التشققات والالتهابات.

تغيرات في التبول

تُعد تغيرات أنماط التبول من أبرز العلامات المبكرة لأمراض الكلى. يجب أن تقلق إذا كنت تعاني من:

زيادة التبول، وخاصة في الليل

مظلم، بول صدئ أو بني اللون

البول الرغوي أو الفقاعي، مما يدل على وجود البروتين

وجود دم في البول، والمعروف أيضًا باسم البول الدموي.



التورم والالتهاب

إذا كنت تعاني من تورم حول العينين أو الكاحلين أو اليدين، فقد يشير ذلك إلى احتباس السوائل، مما يعني فشل كليتيك. يقول الأطباء إنه عندما تفشل الكلى في العمل بشكل صحيح، يتراكم الماء والملح في الأنسجة، مما يسبب انتفاخًا يبدأ عادةً في الساقين أو الوجه. يُعد تورم محجر العين، حول العينين، علامة تحذير مبكرة، ويصاحبه أحيانًا بول رغوي لدى مرضى الكلى المزمنين.

يحدث تورم اليدين والقدمين نتيجة اختلال توازن المعادن، ويمكن أن تُشكل رواسب الكالسيوم كتلًا صلبة بالقرب من المفاصل، مما يُسبب ألمًا في أطراف الأصابع. لعلاج هذا، ارفع ساقيك فوق مستوى القلب يوميًا، وقلل من تناول الملح، وراقب وزنك تحسبًا لأي زيادة مفاجئة في الوزن بسبب السوائل.

فقدان الشهية

يقول الأطباء إن فقدان الشهية قد يكون علامة على مرض الكلى، خاصةً إذا كان يتفاقم بسرعة. يحدث ذلك غالبًا بسبب تراكم الفضلات في الدم - وهي حالة تُعرف باسم تسمم الدم (اليوريميا) - مما يسبب الغثيان والقيء وطعمًا معدنيًا في الفم، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة في تناول الطعام.

المصدر: timesnownews.