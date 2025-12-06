خبيرة اجتماعية: تعليم الأبناء قيمة الاحترام والمسؤولية يحميهم من الاختيارات الخاطئة

قالت الدكتورة علياء الشريف، الاستشاري الأسري، إن الأمان النفسي بين الزوجين يشكل حجر الأساس في نجاح العلاقة الزوجية.

تكوين توقعات واقعية

وأوضحت الشريف خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التربية السليمة للأبناء منذ الصغر تلعب دورًا محوريًا في تكوين توقعات واقعية تجاه شريك الحياة، بعيدًا عن المظاهر والمال أو الضغوط الاجتماعية.

توتر الشباب والفتيات قبل الزواج

وأضافت أن فكرة “الشريك المثالي” التي يروج لها المجتمع والسوشيال ميديا ترفع سقف التوقعات بشكل غير واقعي، ما يؤدي إلى توتر الشباب والفتيات قبل الزواج.



وأشارت إلى أن الشراكة المتوازنة، والاحترام المتبادل، وفهم الحقوق والواجبات، هي العوامل الحقيقية التي تضمن استقرار العلاقة واستمراريتها.

قيمة الاحترام والمسؤولية

وأكدت الشريف أن تعليم الأبناء قيمة الاحترام والمسؤولية، إلى جانب الدعم النفسي والوعي، يمكن أن يحميهم من الاختيارات الخاطئة ويخلق بيئة زوجية مستقرة وصحية.