قبل اجتماعها غدًا.. هل تقلل الحكومة أيام الحضور للمدرسة لمواجهة عدوى الإصابات التنفسية؟

خلال الفترة الماضية، لوحظ انتشار إصابات تنفسية بين المواطنين، ولاسيما بين الأطفال وصغار السن، حيث ظهرت عليهم أعراض قريبة من أعراض الإنفلونزا الموسمية.

هذا الأمر دفع الكثيرين للتساؤل حول حقيقة العدوى وما إذا كانت تعود لفيروس جديد أم أنها مجرد حالة برد موسمي شديدة الانتشار.

وزارة الصحة أعلنت منذ ساعات عن عقد اجتماع غدا لبحث حقيقة الأمر ، وطرح تفاصيل أكثر عن حقيقة العدوى الفيروسية .



في هذا الصدد، علقت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة:" اجتماع الوزارة تأخر كثيرا ، وأطفال كتير اتعدت ".



وأكدت" سعيد " في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هناك ارتفاع من حيث عدد الحالات داخل بعض المحافظات، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية خاصة في هذا الموسم، والذي يشهد زيادة في معدلات انتشار الأمراض.



كما دعت عضو البرلمان إلى ضرورة إخطار وزير التربية والتعليم بالمستجدات، موضحة أن التشديد على حضور الطلاب وإجراء التقييمات يدفع العديد من الأطفال المرضى للذهاب إلى المدارس رغم حالتهم الصحية، مما قد يساهم في زيادة انتشار العدوى.



و تعقد وزارة الصحة والسكان ، مؤتمرا صحفيا غدا الأحد ، للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة والسكان.