محافظات

كمين مُحكم يُنهي لغز الاختفاء.. حبس المتهمين بخطف الطفل «آسر» من داخل مستشفى طهطا العام بسوهاج

المتهمين
المتهمين
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم طلعت إ. م.، 48 عامًا، وزوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهما لاتهامهما باختطاف الطفل «آسر بـ»، من داخل مستشفى طهطا العام، حيث تعمل والدته.

وجاء قرار النيابة بعد ساعات من جهود أمنية مكثفة قادتها وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، والتي نجحت في تحديد مكان الطفل وإعادته سالمًا لأسرته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتقدم والدة الطفل ببلاغ عن اختفائه فجأة خلال فترة عملها بالمستشفى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث موسع بقيادة العقيد أحمد عبدالحكم مأمور قسم طهطا، والعميد طارق أبو سديرة، والعميد نور عمر، والعقيد محمد سيف رئيس فرع بحث الشمال، إضافة إلى فريق مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد إسماعيل، والرائد عبدالرحيم السمان، والملازم أول محمد البلكي.

أسفرت التحريات عن تتبع خط سير الطفل من خلال كاميرات المراقبة، والتي أظهرت خروجه من محيط المستشفى باتجاه طريق سوهاج، وبعد جمع المعلومات، توصلت المباحث إلى وجود الطفل داخل منزل المتهمين بقرية نجع سعدالله التابعة لمجلس قروي تونس بمركز سوهاج.

وبالتنسيق مع الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج، نُفذت مداهمة ناجحة أسفرت عن العثور على الطفل بحالة جيدة، وضبط المتهمين دون مقاومة، وخلال التحقيقات الأولية أقرا المتهمان بارتكاب الواقعة لرغبتهما في تربية طفل لعدم إنجابهما.

وعقب إعادة الطفل إلى أسرته، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود.

