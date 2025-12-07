نقابة المعلمين تشيد بضبط الداخلية 4 طلاب ضربوا مدرسًا "علقة موت"

أعربت نقابة المعلمين عن تقديرها الكامل لسرعة استجابة وزارة الداخلية وتعاملها الحازم مع واقعة الاعتداء على أحد المعلمين داخل مدرسة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بعد تعرّضه للضرب من قِبل 4 طلاب أثناء أدائه مهامه الوظيفية.

وأكدت النقابة، أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية تمت بمنتهى الشفافية والالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن سرعة ضبط الطلاب المعتدين وإحالتهم للجهات المختصة يعكس إصرار الدولة على حماية كرامة المعلم والحفاظ على هيبته داخل المؤسسات التعليمية.

وبحسب نقابة المعلمين، تعود تفاصيل الواقعة للأسبوع الماضى، بعد قيام 4 طلاب بالاعتداء بالضرب على مدرس تربية رياضية بمدرسة أحمد عصمت الرسمية لغات، والذي قام بتقديم بلاغ رسمي لقسم الشرطة، مؤكدة أنه تم القبض على الطلاب والتحقيق معهم.

وأشارت النقابة العامة إلى أنه وفي اليوم التالي توجه إلى المدرسة حسين حمودة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بعين شمس، ومنيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية، وتم تكريم المعلم في طابور الصباح، وإعلان فصل الطلاب الأربعة تطبيقا للائحة الانضباط، والتأكيد أمام جميع الطلاب على عدم التهاون مع أي تعدي على المعلمين أثناء أداء رسالتهم.

وأوضحت النقابة العامة للمعلمين، أن التدخل الفوري من مسئولي وزارة الداخلية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على المعلم، أمر لن يتم التهاون معه بأي شكل من الأشكال.

وشددت النقابة على أن احترام المعلم هو احترام للدولة وقيم المجتمع، وأن فرض الانضباط داخل المدارس ضرورة لضمان بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب ضرورة تعزيز برامج التوعية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية احترام المعلم ودوره التربوي قبل التعليمي، بما يضمن الحفاظ على منظومة التعليم وهيبتها.

وشددت النقابة على دعمها الكامل للمعلم المعتدى عليه، ومتابعتها الدقيقة لسير التحقيقات حتى حصوله على كامل حقوقه القانونية، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوات لحماية أعضائها وصون كرامتهم .