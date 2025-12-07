ننشر أسماء مصابى حادث سقوط شدة خشبية ببنها

ينشر موقع صدى البلد أسماء مصابي حادث سقوط جزء من شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.



وجاءت أسماء المصابين كالتالي: زناتي عليوة السيد ٤١ سنة، محمد طنطاوي السيد ٤٥ سنة، رأفت عبد الغفار السيد ٤٦ سنة، محمود وجيه علي ٣٦ سنة، شاكر السيد عفيفي ٥١ سنة، أشرف حسن محمد ٥٨سنة.



وتبين أن كل الحالات تعاني من إصابات كسور وكدمات وحالتهم مستقرة وتم تقديم جميع الإسعافات الأولية لهم.

من ناحية أخرى تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، حادث سقوط جزئي لشدة خشبية على عدد من العمال داخل عقار تحت الإنشاء، بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.

وتلقى المحافظ البلاغ الأولي بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع الانهيار أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، مما أدى إلى سقوط عدد من الألواح الخشبية وانهيار جزء من الشدة خلال وجود العمال أسفل السقف أثناء أعمال الصب.

وأسفر الحادث مبدئيًا عن إصابة ٨ عمال وبمراجعة موقف العقار، تبين أنه يقام بموجب ترخيص بناء رقم155320240101472 لسنة 2024.

وفور وقوع الحادث، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

وشدد على توفير كل سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين.

كما كلف المحافظ أجهزة قطاع الصحة بالمحافظة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر ودقيق، وإرسال تقارير دورية حول تطورات حالتهم والإجراءات العلاجية المتخذة.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ مديرية العمل بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير،وكلف أيضًا مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم الدعم المادي اللازم للمصابين.