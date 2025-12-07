شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

لقيت فتاة مصرعها بمنطقة حدائق القبة في القاهرة اثناء الدفاع عن شرفها حيث حاول شاب الاعتداء عليها فقامت بالمقاومة حتى قام بقتلها.

مقتل فتاة في حدائق القبة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة فتاة في منطقة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة بمنطقة حدائق القبة وتبين من الفحص والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة حاولت الدفاع عن نفسها اثناء اعتداء شاب عليها فقام بقتلها.