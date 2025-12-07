نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية إذا حصلت على العفو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بمشاركة المستشار الألماني فريدريك ميرز، ردا على أسئلة الصحفيين، إنه لن يعتزل الحياة السياسية إذا حصل على عفو من الرئيس حاييم هرتسوغ.

وتوجه إلى المستشار الألماني فريدريك ميرز، قائلاً له: "إنهم قلقون على مستقبلي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر مشترك مع المستشار الألماني، إن الخلافات ما تزال قائمة بشأن مسألة إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف نتنياهو أن “الهدف من إقامة دولة فلسطينية كان ولا يزال القضاء على الدولة اليهودية”، على حد تعبيره.

وأوضح أن الفلسطينيين “امتلكوا بالفعل دولة في الماضي، وحاولوا انطلاقًا منها تدمير إسرائيل”.

وقال المستشار الألماني فريدريك ميرز، في تصريحات أدلى بها ردا على أسئلة الصحفيين الإسرائيليين خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة تثير الكثير من "الشكوك"، مشددا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس بالكامل كخطوة لا يمكن تجاوزها قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية لاحقة.