استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، 8-12-2025، إذ سجلت في بنوك: "مصر والإسكندرية وقناة السويس والبركة"، سعر 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025،
كما رصدت بنوك أخري:"البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني والبنك الأهلي المتحد" بلغت 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار الان
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.