استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، 8-12-2025، إذ سجلت في بنوك: "مصر والإسكندرية وقناة السويس والبركة"، سعر 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025،

كما رصدت بنوك أخري:"البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني والبنك الأهلي المتحد" بلغت 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.