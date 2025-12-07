الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السيد خليل، بمركز الرياض، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

صرح الدكتور محمد أبو السعد، وكيل الوزارة، أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية تخصصية شملت 10 تخصصات وهي: الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأسنان، الأنف والأذن، العظام، الرمد.

وأشار إلى توقيع الكشف الطبي على 1081 مواطنًا خلال يومي عمل القافلة، إلى جانب إجراء 148 تحليلًا طبيًا ما بين تحاليل الدم والطفيليات، و42 أشعة تشخيصية (عادية وسونار)، فضلًا عن إقامة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 502 مواطن، تناولت موضوعات التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها