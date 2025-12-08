قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند رشاد : إجراءات رئيس الوزراء خطوة حاسمة لضبط الفضاء الإلكتروني

النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب
حسن رضوان

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن القرارات التي أقرها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آليات التصدي للشائعات تمثل تحولاً مهماً في إدارة ملف الوعي العام ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف الدولة.

وقالت النائبة هند رشاد في بيان لها إن الاتفاق على اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد من يتعمد نشر أخبار كاذبة يعكس إصرار الدولة على وقف الفوضى المعلوماتية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحّة في ظل حجم الأكاذيب المتداولة يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن قرار توحيد جهود الوزارات والهيئات المعنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة يعد من أهم مخرجات الاجتماع، لأنه يُنهي حالة التشتت في التعامل مع الشائعات، ويخلق آلية تنسيق فعّالة تضمن سرعة الرصد والتحرك.

وثمّنت النائبة هند رشاد التوجه نحو بحث تغليظ العقوبات على مروجي الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الاقتصاد بات هدفاً رئيسياً لحملات التشكيك، وأن الردع القانوني الصارم أصبح ضرورة لحماية استقرار الدولة.

كما أشادت النائبة هند رشاد بإطلاق المنصة الرقمية للذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخبار والصور خلال ثوانٍ، معتبرة أنها أداة نوعية ستساعد في كشف الأكاذيب بسرعة، وتقديم حقائق دقيقة للجمهور، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

واختتمت "رشاد" تصريحاتها بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستخدام الفضاء الإلكتروني للإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه المعنوي والاقتصادي، وأن مواجهة الشائعات أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأمن القومي في عصر الإعلام الرقمي.

