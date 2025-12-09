قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
محافظات

مياه القناة : حملات يومية لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات | صور

مياه القناة : حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات
مياه القناة : حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات
محمد الغزاوى

أعلن اللواء أ . ح  مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على استمرار القطاع التجاري بشن حملات يومياً لفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع " الكارت " وتحصيل المتأخرات، وضبط وصلات مياه الشرب الغير القانونية " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.


وأكد اللواء أحمد رمضان، أن القطاع التجاري بمحافظة السويس مستمر في شن حملات مكبرة لتحصيل المستحقات وفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع الكارت الـ 250، بالأضافة الي تحصيل المتأخرات، حيث تم المرور علي منطقة العين السخنه، وميناء الأدبية، وشركة السويس للصلب بنطاق حي عتاقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المنشأت التي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب، بالاضافة الي الاستماع والرد علي شكاوي المواطنين.

مياه القناة : حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه فور ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، موضحاً أن تلك المخالفات تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، لافتا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأننا مستمرون يومياً فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

القناة مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي السويس

