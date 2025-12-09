بثلاثية مقابل هدفين .. فاركو يفوز أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

حقق فريق فاركو الفوز علي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد حرس الحدود بالإسكندرية في اطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

احرز اهداف المقاولون العرب كالو انوماشي ومحمد سالم بينما أحرز اهداف فاركو احمد فؤاد وكريم الطيب هدفين

وحصل فاركو علي أول 3 نقاط في المجموعة الأولي التي تضم كل من الأهلى، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، إنبى، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

وجاء تشكيل المقاولون علي النحو التاني

في حراسة المرمي:محمود الحضري

وفي خط الدفاع :إبراهيم القاضي وإسلام عبداللاه وأحمد مجدي كهربا وجوزيف أوشايا.

وفي خط الوسط:محمد جمال وإسلام جابر وأحمد الخطيب ومحمد عنتر.

وفي خط الهجوم:جواكيم أوجيرا وكالو أونيماتشي.