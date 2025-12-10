عضو بالحزب الاشتراكي الفنزويلي: تنسيق عسكري روسي-صيني مع كراكاس للتصدي لترامب

أكد خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي، أن فنزويلا تواجه تحديات كبيرة من القوى الدولية، لكنها تتمسك بسيادتها الوطنية وحقوق شعبها، موضحا أن الخيارات المتاحة أمام الدولة الفنزويلية تشمل مواجهة الضغوط الدبلوماسية والسياسية، وحتى العسكرية إذا لزم الأمر، مشددًا على أن فنزويلا لن تتخلى عن مواردها أو استقلالها.

وأشار الهندي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن فنزويلا تمتلك حلفاء على المستوى الدولي، من بينهم روسيا وإيران والصين، مع وجود تنسيق عسكري ودعم اقتصادي من هذه الدول، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي تهديد، كما أشار إلى أن الصين، باعتبارها أكبر مستثمر في فنزويلا، لن تتخلى عن مصالحها.

وأضاف الهندي أن هناك محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وهذه القوى الدولية، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة حاولت ممارسة أقصى الضغوط على كراكاس من خلال مبعوث الرئيس الأمريكي، ريتشارد جرينل، الذي دعا إلى حل الأمور بالطرق الدبلوماسية، لكن الهندي شدد على أن السياسة الفنزويلية لن تقبل الخضوع للشروط الأمريكية.