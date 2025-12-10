الكشف عن وديتي إنجلترا استعدادًا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن إنجلترا ستستضيف أوروجواي واليابان في مباريات ودية على ملعب ويمبلي في مارس المقبل استعدادًا لكأس العالم 2026.



ستكون هذه المباريات هي الفرصة الأخيرة لمدرب إنجلترا توماس توخيل لتقييم تشكيلته قبل وضع اللمسات الأخيرة على اختياراته للبطولة في مايو.



بعد أن لم تسفر قرعة الأسبوع الماضي عن مواجهة إنجلترا مع فرق آسيوية أو من أمريكا الجنوبية، قال توخيل إنه قد يكون من الأفضل إيجاد خصوم مختلفين في شهر مارس.



لكن تم تأكيد المباريات، حيث ستواجه إنجلترا منتخب أوروجواي المصنف السادس عشر في 27 مارس، تليها مباراة مع منتخب اليابان المصنف الثامن عشر بعد ثلاثة أيام.



وقال توخيل في بيان: "نحن سعداء للغاية بتأكيد هاتين المباراتين مع بدء تشكيل كأس العالم".



وتابع: "أردنا أن نلعب ضد فريقين مصنفين ضمن أفضل 20 فريقًا في العالم، ولكن أيضاً لاختبار أنفسنا ضد خصوم من خارج أوروبا".

كان آخر لقاء جمع إنجلترا وأوروجواي خسارة بنتيجة 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2014 في البرازيل، أما اليابان، فقد التقت إنجلترا بها ثلاث مرات فقط، وكان آخرها عام 2010.



من المتوقع أن يخوض فريق توخيل مباراتين وديتين إضافيتين في الولايات المتحدة في الأيام التي تسبق كأس العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



تقع إنجلترا في المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم، حيث ستواجه كرواتيا وغانا وبنما في دور المجموعات، وستقام مباراتها الافتتاحية في 17 يونيو ضد كرواتيا في دالاس.