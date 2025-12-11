قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء
الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر
هيقلب الدنيا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI
الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد بثنائية في دوري أبطال أوروبا
بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الخميس
نهج ثابت وأهداف خفية.. لماذا تواصل إسرائيل سياستها التصعيدية تجاه الجنوب اللبناني؟
مادورو يهاجم التدخلات الأمريكية بعد تقارير عن مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد أبو الغيط: العالم على وشك حرب باردة ثانية.. وأحمد موسى: مصر أصبحت منصة سياحية كبرى

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

استجابة فورية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناشدة أحمد موسي.. فيديو
ناشد الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» رئيس الوزراء بالتدخل لتطوير منطقة الشيخ زايد.

نزاع في جراج مُظلم وتهديدات سابقة.. محامي الفنان الراحل سعيد مختار يكشف مفاجآت |فيديو
كشف أنيس المناوي، محامي الفنان الراحل سعيد مختار، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاته.
نهال طايل تنهار من البكاء بسبب مأساة عم رجب وجحود أولاده
خصص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة عن معاناة ومأساة الحاج رجب مع جحود أولاده وتخلي أسرته عنه.
المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن كل يوم هناك تقدم في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة لـ المواطنين وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد أبو الغيط: العالم على وشك حرب باردة ثانية.. تفاصيل
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم يوشك على الانزلاق نحو حرب باردة ثانية، نتيجة تحسب الولايات المتحدة والدول الغربية من الصين وروسيا الاتحادية.
عصام شيحة: مصارحة ومكاشفة بالانتخابات وتقديم شكاوى لشراء الأصوات
أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تنتهج نهجًا أكثر وضوحًا وصراحة في التعامل مع العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في المراحل الأولى من عمل الهيئة لم تكن تشير من قريب أو بعيد إلى المخالفات التي تشهدها بعض الدوائر، على عكس ما يحدث الآن من مكاشفة ومصارحة حول ما يجري في الميدان.

أحمد موسى: مصر أصبحت منصة سياحية كبرى والعائد قد يصل إلى 19 مليار دولار
تحدّث الإعلامي أحمد موسى عن ازدهار القطاع السياحي ، مؤكداً أن الزائر لأي منطقة في مصر تجد كل ما هو جديد ومطور، قائلاً: «أي مكان تروحه في مصر تلاقي فيه حاجة جديدة، وتشيل السائح على رأسك».

الوطنية للانتخابات: تعاملنا مع كافة الشكاوى في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول من التصويت داخل الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، لاستعراض سير العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة لضمان سهولة التصويت وانتظامه.

أحمد موسى: ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن دوره داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، قائلا: أنا عضو نقابة الصحفيين، واشتغلنا عشان منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، والرئيس الأسبق مبارك استجاب وعدل القانون في 2006.

أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للدكتور مصطفى مدبولي على تعليقه وتناوله قضايا الشائعات ، موضحًا: «هناك حرية رأي وتعبير موجودة في مصر، ولسه بننتقد الحكومة والمسؤولين، وإمبارح انتقد وزير الشباب والرياضة».

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

أرشيفية

مصدر أمني: ضبط 84 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين

انتخابات

إصابة رئيسة لجنة انتخابية بمدرسة جواهر بهبوط وعلاجها ببولاق الدكرور

مجلس الدولة

مفاجأة في الحصر العددي.. أسباب تصعيد المرشح وليد شوقي على إبراهيم الفضالي

بالصور

للتدفئة في الشتاء.. طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة

طريقة عمل مشروب السحلب بالمستكة من ألذ الوصفات
جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم
طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

