أخبار التوك شو| أحمد أبو الغيط: العالم على وشك حرب باردة ثانية.. وأحمد موسى: مصر أصبحت منصة سياحية كبرى

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

استجابة فورية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناشدة أحمد موسي.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» رئيس الوزراء بالتدخل لتطوير منطقة الشيخ زايد.

نزاع في جراج مُظلم وتهديدات سابقة.. محامي الفنان الراحل سعيد مختار يكشف مفاجآت |فيديو

كشف أنيس المناوي، محامي الفنان الراحل سعيد مختار، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاته.

نهال طايل تنهار من البكاء بسبب مأساة عم رجب وجحود أولاده

خصص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة عن معاناة ومأساة الحاج رجب مع جحود أولاده وتخلي أسرته عنه.

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن كل يوم هناك تقدم في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة لـ المواطنين وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد أبو الغيط: العالم على وشك حرب باردة ثانية.. تفاصيل

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم يوشك على الانزلاق نحو حرب باردة ثانية، نتيجة تحسب الولايات المتحدة والدول الغربية من الصين وروسيا الاتحادية.

عصام شيحة: مصارحة ومكاشفة بالانتخابات وتقديم شكاوى لشراء الأصوات

أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تنتهج نهجًا أكثر وضوحًا وصراحة في التعامل مع العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في المراحل الأولى من عمل الهيئة لم تكن تشير من قريب أو بعيد إلى المخالفات التي تشهدها بعض الدوائر، على عكس ما يحدث الآن من مكاشفة ومصارحة حول ما يجري في الميدان.

أحمد موسى: مصر أصبحت منصة سياحية كبرى والعائد قد يصل إلى 19 مليار دولار

تحدّث الإعلامي أحمد موسى عن ازدهار القطاع السياحي ، مؤكداً أن الزائر لأي منطقة في مصر تجد كل ما هو جديد ومطور، قائلاً: «أي مكان تروحه في مصر تلاقي فيه حاجة جديدة، وتشيل السائح على رأسك».

الوطنية للانتخابات: تعاملنا مع كافة الشكاوى في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول من التصويت داخل الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، لاستعراض سير العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة لضمان سهولة التصويت وانتظامه.

أحمد موسى: ضرورة فرض غرامات على مروّجي الأكاذيب

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن دوره داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، قائلا: أنا عضو نقابة الصحفيين، واشتغلنا عشان منع حبس الصحفيين في قضايا النشر، والرئيس الأسبق مبارك استجاب وعدل القانون في 2006.

أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية للدكتور مصطفى مدبولي على تعليقه وتناوله قضايا الشائعات ، موضحًا: «هناك حرية رأي وتعبير موجودة في مصر، ولسه بننتقد الحكومة والمسؤولين، وإمبارح انتقد وزير الشباب والرياضة».