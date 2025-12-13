فدية مليون جنيه.. حبس المتهمين باختطاف "طفل العسيرات" للتحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، المتهمين باختطاف طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ومساومة أسرته على دفع فدية مالية قدرها مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ بتغيب طفل من نجع جبرة بقرية الرشايدة التابعة لمركز العسيرات، أعقبه اتصال هاتفي من مجهولين بأسرة الطفل يطالبون خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إعادته.

وعلى الفور، وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث جنائي موسع، بقيادة الرائد محمد عبدالكريم، رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتبين قيامهم بالتخطيط المسبق لاختطاف الطفل بهدف الحصول على الفدية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وإعادته سالمًا إلى أسرته دون تعرضه لأي أذى، وسط إشادة واسعة من الأهالي بسرعة وكفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع البلاغ.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.