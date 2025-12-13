قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. لا تستهين بها أو تضيعها
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة
الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فدية مليون جنيه.. حبس المتهمين باختطاف "طفل العسيرات" للتحقيقات

الطفل الذي تم اختطافه
الطفل الذي تم اختطافه
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، المتهمين باختطاف طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ومساومة أسرته على دفع فدية مالية قدرها مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ بتغيب طفل من نجع جبرة بقرية الرشايدة التابعة لمركز العسيرات، أعقبه اتصال هاتفي من مجهولين بأسرة الطفل يطالبون خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إعادته.

وعلى الفور، وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث جنائي موسع، بقيادة الرائد محمد عبدالكريم، رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتبين قيامهم بالتخطيط المسبق لاختطاف الطفل بهدف الحصول على الفدية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وإعادته سالمًا إلى أسرته دون تعرضه لأي أذى، وسط إشادة واسعة من الأهالي بسرعة وكفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع البلاغ.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

