قال الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أن عدم ضم محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا لم يكن ظلمًا له.

الهاني سليمان: محمد بسام خبراته قليلة وعدم ضمه لأمم إفريقيا "قرار صائب"

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع سهام صالح على قناة أون: "المنتخب يضم أربعة حراس مرمى هم الأفضل في الوقت الحالي، وأتوقع أن يعتمد عليهم كابتن حسام حسن، وأرى أن أحمد الشناوي الأحق بحراسة عرين المنتخب في البطولة".

وأضاف: "وجهات نظر الجهاز الفني تختلف عني، فهم يعيشون التفاصيل ويفهمون كل الأمور المتعلقة بالمسؤوليات، وبسام لم يظلم بعدم الانضمام".

وتابع: "محمد بسام لا يشارك في مباريات إفريقيا مع سيراميكا كليوباترا، وخبراته قليلة مقارنة ببقية الحراس الذين لديهم خبرات واسعة".