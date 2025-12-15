المغرب يتصدر قائمة أعلى المنتخبات قيمة سوقية أفريقيا .. اعرف ترتيب الفراعنة

تتجه أنظار القارة الأفريقية نحو المغرب المستضيف لمنافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير القادم.

ويدخل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا بهدف عودة الإنجازات والتاريخ من جديد حيث كان أخر لقب حققه الفراعنة في 2010.

ويتصدر منتخب المغرب حاليا ترتيب أغلى المنتخبات في قارة أفريقيا بـ 361 مليون يورو وخلفه نيجيريا بـ 333 مليون يورو حسب ترانسفير ماركت.

وجاء منتخب مصر في المركز السابع برصيد 130 مليون يورو بفارق أكثر من الضعف عن المتصدر المغرب.

وجاء ترتيب المنتخبات الأغلى في أفريقيا كالتالي:

1- المغرب – 361 مليون يورو

2- نيجيريا – 333 مليون يورو

3- ساحل العاج – 261 مليون يورو

4- السنغال – 231 مليون يورو

5- الجزائر – 180 مليون يورو

6- الكاميرون – 179 مليون يورو

7-مصر – 130 مليون يورو

8- مالي – 128 مليون يورو

9- بوركينا فاسو – 107 ملايين يورو

10- الكونغو الديموقراطية – 91 مليون يورو