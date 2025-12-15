البنك الزراعي المصري يعلن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية

أعلن البنك الزراعي المصري، عن تعيين أحمد مصطفى حبلص، رئيساً تنفيذياً لمجموعة الخزانة والمؤسسات المالية بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية، تنفيذاً لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها إعادة هيكلة مجموعة الخزانة، لإدارة رأس المال العامل بشكل أكثر فعالية، وزيادة ربحية قطاعات الأعمال، من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، ما يسهم في تعزيز قدرات البنك التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.

ويُعد أحمد حبلص، أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال الخزانة وأسواق المال، مدعوماً بخبرة مصرفية تفوق 27 عاماً، حيث بدأ مسيرته المهنية في عام 1998 من خلال عمله في البنك المصري المتحد، ثم بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، ثم البنك المصري التجاري، قبل أن يستحوذ عليه بنك بيريوس مصر، أعقبها انتقاله للمصرف المتحد في 2006، ولمدة 19 عاماً متصلة، حيث تدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية بدءً من تنصيبه مديراً لإدارة الخزانة، إلى أن أصبح مساعداً للعضو المنتدب، والمشرف على قطاع الخزانة وأسواق المال بالمصرف المتحد، قبل انتقاله للعمل بالبنك الزراعي المصري، لقيادة قطاعات الخزانة والمؤسسات المالية.

حصل حبلص على العديد من البرامج والدورات التدريبية المكثفة منذ تخرجه من الجامعة الأمريكية ، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، وتعزيز خبراته المصرفية ، ومن بين تلك البرامج، برنامج القيادة التنفيذية في كلية هارفارد للأعمال، بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة التمويل المؤسسي وشهادة الائتمان، التي قدمها أساتذة من فاينانشال إيدج وموديز، بمقر المعهد المصري للتمويل (EBI)، وبرنامج "إدارة الخزينة"، في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة، وبرنامج تأهيل قادة المستقبل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وبرنامج تدريبي عملي في أقسام مختلفة للخزينة في باركليز كابيتال- لندن، وغيرها من البرامج والدورات التدريبية في التحليل الفني لأسواق الأسهم، والفوركس، داخل وخارج مصر.