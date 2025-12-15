قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن إنجازات الكرة المغربية

منتخب المغرب
منتخب المغرب
علا محمد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن أنجازات الكرة المغربية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"رأيك في أنجازات الكرة المغربية ؟".

وارفق مهيب مع سؤاله ملصقا يستعرض ما حققته المنتخبات المغربية في الثلاث سنوات الأخيرة.


وقد تأهل منتخب المغرب إلى نهائى كأس العرب على حساب الإمارات بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وأفتتح منتخب المغرب التهديف فى الدقيقة 28، بعد عرضية أكثر من رائعة من الناحية اليسري تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز كريم البركاوي على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك الإمارات.

وأضاف منتخب المغرب الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة من عبد الرزاق حمد الله وصلت إلى أشرف مهديوي المتمركز على حافة منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

وجاء هدف منتخب المغرب الثلاث فى الدقيقة 91، عن طريق عبد الرزاق حمد الله.

وجاءت تسديدة من كريم البركاوي لاعب منتخب المغرب من على حافة منطقة الجزاء أمسك بها حمد عبد الله المقبالي حارس مرمى الإمارات من منتصف مرماه في الدقيقة 7.

وسدد كايو لوكاس لاعب منتخب الإمارات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 20.

وجاءت تسديدة من برونو دي أوليفيرا لاعب منتخب الإمارات من داخل منطقة الجزاء أمسك بها مهدي بنعبيد حارس المغرب من منتصف مرماه في الدقيقة 25.

وجاءت تسديدة من روبن أمارال لاعب منتخب الإمارات من داخل منطقة الجزاء ابعدها مهدي بنعبيد من يمين مرماه فتابعها كايو كانيدو بتسديدة ردت من القائم الأيمن في الدقيقة 47.

الإعلامي مهيب عبد الهادي أنجازات الكرة المغربية المغربية منتخب المغرب كأس العرب ملعب إستاد خليفة الدولى منافسات كأس العرب 2025 عبد الرزاق حمد

