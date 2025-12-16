أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من المواطنين بمركز أبنوب.

وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتيسير على المواطنين.

فحص وإنهاء طلبات التقنين

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف العمل للانتهاء من فحص وإنهاء طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تقديم كافة التسهيلات

وأشار المحافظ إلى أهمية الإسراع بمعدلات الأداء ورفع نسب الإنجاز في هذا الملف الحيوي، بما يضمن تسليم المزيد من عقود التقنين لواضعي اليد المستوفين للاشتراطات القانونية، وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين.

تسليم عقود تقنين

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، قامت بتسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من المواطنين بقرى العوامر، والحمام، والقداديح، والمعابدة، بنطاق المركز، وذلك بعد استكمال المستندات المطلوبة واعتمادها رسميًا، في خطوة تستهدف إزالة المعوقات، وتمكين المواطنين من الاستفادة من التقنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية والدورية لهذا الملف، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها، وحق المواطن في تقنين أوضاعه القانونية في إطار من الشفافية وسيادة القانون.