ميس رضا تفوز بجائزة المركز الثاني عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

حصلت سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا، على جائزة المركز الثاني ضمن جوائز مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة "الشباب العربي المتميز" في دورته الثالثة عشرة، وذلك عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي، في فئة الإنجاز الوطني على مستوى المنظمات الدولية.

وجاء هذا التكريم خلال الحفل الذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لتكريم الشباب العربي المتميز، بحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة، إلى جانب نخبة من المكرّمين من مختلف الدول العربية، وممثلي وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً للجهود الإعلامية والمجتمعية التي بذلتها الصحفية ميس رضا في نشر الوعي بقضايا التغير المناخي، وتسليط الضوء على مخاطره وتأثيراته، وتعزيز دور الإعلام في دعم أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.

وأكد القائمون على الحفل أن هذه الجائزة تعكس أهمية المبادرات الهادفة التي يقودها الشباب العربي، ودورهم المحوري في مواجهة التحديات البيئية والتنموية.