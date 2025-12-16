قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
أخبار البلد

ميس رضا تفوز بجائزة المركز الثاني عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا
سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا
الديب أبوعلي

حصلت سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا، على جائزة المركز الثاني ضمن جوائز مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة "الشباب العربي المتميز" في دورته الثالثة عشرة، وذلك عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي، في فئة الإنجاز الوطني على مستوى المنظمات الدولية.

وجاء هذا التكريم خلال الحفل الذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لتكريم الشباب العربي المتميز، بحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة، إلى جانب نخبة من المكرّمين من مختلف الدول العربية، وممثلي وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً للجهود الإعلامية والمجتمعية التي بذلتها الصحفية ميس رضا في نشر الوعي بقضايا التغير المناخي، وتسليط الضوء على مخاطره وتأثيراته، وتعزيز دور الإعلام في دعم أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.

وأكد القائمون على الحفل أن هذه الجائزة تعكس أهمية المبادرات الهادفة التي يقودها الشباب العربي، ودورهم المحوري في مواجهة التحديات البيئية والتنموية.

