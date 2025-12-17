الإعلاميين تطلق مشروع مشترك للإنتاج الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية

زار النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الجامعة البريطانية بالقاهرة، لبحث سبل تطوير منظومة التعليم الإعلامي وتعزيز الشراكة بين الجانبين، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات التعليمية والنقابية.

وشهد نقيب الإعلاميين اجتماع مجلس كلية الإعلام بالجامعة، والذي ناقش عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها لوائح الدراسات العليا، خاصة ما يتعلق بالتحضير لإعداد لائحة درجة الدكتوراه، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي.

تطوير التعليم الإعلامي داخل الجامعة

وفي مستهل الزيارة، رحّب الأستاذ الدكتور عادل صالح بزيارة النائب الدكتور طارق سعدة، مثمنًا انضمامه إلى عضوية مجلس الكلية، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراته في دعم خطط تطوير التعليم الإعلامي داخل الجامعة، لا سيما في مجالات الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعقب انتهاء الاجتماع، اصطحب الأستاذ الدكتور عادل صالح نقيب الإعلاميين في جولة تفقدية شملت الاستوديوهات والبنية التحتية الإعلامية بكلية الإعلام، والتي تضم استوديوهات الإذاعة والتليفزيون والبودكاست، إلى جانب غرفة أخبار متخصصة، حيث أشاد نقيب الإعلاميين بمستوى الجاهزية والتجهيزات الفنية المتقدمة، مؤكدًا أنها أُسست وفق أعلى المعايير المهنية، بما يفتح المجال أمام إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والكلية.

وتسعى نقابة الإعلاميين إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بهدف ربط التعليم الإعلامي بسوق العمل، ودعم التحول نحو الإعلام الرقمي، بما يواكب متطلبات الإعلام المعاصر ويوفر فرصًا مهنية جديدة لخريجي كليات الإعلام، خاصة في مجالات المحتوى الرقمي والتقنيات الحديثة.