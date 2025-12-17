قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
محافظات

محافظ الغربية يواصل المتابعة اللحظية لسير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة توافد المواطنين على اللجان الانتخابية على مدار الساعة، للاطمئنان على انتظام سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

و تستقبل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، نحو 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا من أبناء الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية، خلال متابعته المستمرة، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة داخل جميع اللجان، في ظل جاهزية كاملة من الأجهزة التنفيذية، وتوفير سبل الراحة للناخبين، من مظلات وأماكن انتظار مناسبة، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب التأكد من كفاءة الإضاءة وتوافر مصادر الطاقة البديلة وتواجد فرق العمل ورؤساء اللجان، بما يضمن انسيابية عملية التصويت.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن صوت المواطن يمثل ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وقال:
«أدعو أبناء الغربية جميعًا إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، فصوتكم أمانة، ومشاركتكم واجب وطني يعكس وعيكم وحرصكم على استقرار الوطن وتقدمه».

تنظيم عمليات التصويت 

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية وكافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ، مؤكدًا توافر جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية داخل وخارج اللجان، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين انتظام عمليات التصويت لجان مجلس النواب

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

جهود محافظة أسوان

تكريم 41 سيدة من حافظات القرآن بأسوان..صور

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يُعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

صكوك الإطعام

محافظ أسوان يتابع تسليم الأوقاف لدفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

