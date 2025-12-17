محافظ الغربية يواصل المتابعة اللحظية لسير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة توافد المواطنين على اللجان الانتخابية على مدار الساعة، للاطمئنان على انتظام سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

و تستقبل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، نحو 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا من أبناء الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، خلال متابعته المستمرة، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة داخل جميع اللجان، في ظل جاهزية كاملة من الأجهزة التنفيذية، وتوفير سبل الراحة للناخبين، من مظلات وأماكن انتظار مناسبة، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب التأكد من كفاءة الإضاءة وتوافر مصادر الطاقة البديلة وتواجد فرق العمل ورؤساء اللجان، بما يضمن انسيابية عملية التصويت.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أن صوت المواطن يمثل ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وقال:

«أدعو أبناء الغربية جميعًا إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، فصوتكم أمانة، ومشاركتكم واجب وطني يعكس وعيكم وحرصكم على استقرار الوطن وتقدمه».

تنظيم عمليات التصويت

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية وكافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ، مؤكدًا توافر جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية داخل وخارج اللجان، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.