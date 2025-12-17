المفوضية الأوروبية تعلن استثمار مليار يورو في البحث والتطوير الدفاعي المشترك

‏أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء اعتزامها استثمار مليار يورو (1.17 مليار دولار أمريكي) في البحث والتطوير الدفاعي المشترك، في إطار برنامج عمل صندوق الدفاع الأوروبي لعام 2026، وذلك لتعزيز التوجه الجماعي لأوروبا نحو الابتكار وبناء القدرات في مجال الدفاع، بحسب وكالة أنباء شينخوا.



انتهاكات الجيش الإسرائيلي

ومن جهة أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي ولبنان، عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات الجيش الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، لاسيما استهداف أفراد اليونيفيل والمدنيين والبنية التحتية المدنية. داعيين إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أمس الثلاثاء، عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان في (بروكسل) الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. واستعرض الجانبان العلاقات بينهما وأعادا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة في إطار اتفاقية الشراكة وأولوياتها.