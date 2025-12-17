تحالف مصرفي من 10 بنوك لتمويل 7مشروعات تطوير عقاري باستثمارات 9 مليارات جنيه

قاد بنك مصر تحالف مصرفي قوامه 10 بنوك حكومية وخاصة؛ لترتيب تمويل قيمته 3 مليارات جنيه لدعم أحد مشروعات التطوير العقاري بالقاهرة الجديدة من أصل تكلفة استثمارية إجمالية للمشروع تقترب من 9 مليارات جنيه.

وفي وقت سابق اعلن التحالف المصرفي المكون من بنوك "مصر، البركة الإسلامي، سايب، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست،الزراعي المصري"" عن تدبير تمويل لذات المشروع بنظام التمويل الاسلامي بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه ليصل مجمل ما وفره التحالف نحو 9 مليارات جنيه.

شارك في توقيع بروتوكول التعاون رؤساء قطاع الإئتمان والقروض المشتركة بالبنوك الـ10 المشاركة.

يقام المشروع على مساحة 158 فدان بشارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة حيث يتضمن إقامة منطقة سكنية عبارة عن وحدات سكنية وفيلات ومناطق خدمات تجارية وسياحية.

تمويل مشروعات تنموية

أكد تحالف البنوك أن التوقيع يستهدف تمويل مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد المصري بما في ذلك القطاع العقاري بإعتباره أبرز الانشطة المحركة للاقتصاد القومي وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزز التنمية المستدامة.

يساعد المشروع في رفع جودة الحياة ودعم قطاعات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بها، ويأتي هذا التمويل انعكاساً لثقة القطاع المصرفي في المشروعات العقارية الجادة والمطورين القادرين على تنفيذ مشروعات بمعايير جودة عالية وفي مواقع استراتيجية واعدة و تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل ورفع كفاءة السوق العقاري، بما يدعم استقرار ونمو القطاع والصناعات المرتبطة به.