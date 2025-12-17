خالد أبو بكر: الحقوق الصحية يجب أن تُمنح وفق ضوابط محددة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ فكرة العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى معيار واضح يحدد من يستحق العلاج وما هي الضوابط الواجب اتباعها.

وأوضح أن جميع المواطنين قدموا للوطن إنجازات مختلفة، ومن ثم لا يجوز أن يكون الوصول إلى العلاج مسألة اجتهاد أو محاباة.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ غياب المعيار يخلق نوعًا من عدم العدالة، حيث قد يحصل البعض على العلاج بسهولة بينما يواجه آخرون صعوبات كبيرة للوصول إلى نفس الخدمة.

وتابع، أن هناك حاجة لوضع ضوابط تشمل الفئات الأشد حاجة، مثل كبار السن والأطفال من محدودي الدخل، مع مراعاة عدم وجود غطاء تأميني لهم.

وشدد أبو بكر على ضرورة أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة شفافة وواضحة، بحيث يعرف كل مواطن الشروط المطلوبة دون اللجوء إلى طرق غير رسمية أو انتظار الاستثناءات، مؤكدًا أن الحق في الحياة والعلاج يجب أن يكون من أولويات الدولة.

