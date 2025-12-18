مكتبة مدينة الشروق تحتفي باللغة العربية وذاكرة الأبنودي في يوم ثقافي استثنائي

عاشت مكتبة مدينة الشروق يومًا ثقافيًا استثنائيًا، اتسم بالحيوية والتنوع، وجمع بين الذاكرة والإبداع، وبين الاحتفاء بالهوية واكتشاف المواهب، في مشهد عكس الدور المتنامي لمكتبات الهيئة المصرية العامة للكتاب كمساحات فاعلة للتنوير وبناء الوعي المجتمعي.

وشهدت الفعاليات تنظيم برنامج «متحف وكتاب»، الذي استعاد حضور الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، بوصفه أحد أبرز الأصوات الشعرية التي عبّرت عن وجدان الإنسان المصري والعربي، حيث تناولت الفعالية محطات من تجربته الإبداعية، ودوره في ترسيخ العامية المصرية كأداة فنية قادرة على التعبير العميق عن القضايا الوطنية والإنسانية، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.

وتزامن ذلك مع احتفاء خاص باللغة العربية، باعتبارها وعاء الهوية وروح الإبداع، حيث ناقشت الندوات المصاحبة أهمية اللغة في تشكيل الوعي الثقافي، ودورها في الحفاظ على الخصوصية الحضارية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مع التأكيد على ضرورة تجديد أساليب التعامل معها، وربطها بالأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجاذبة.

كما فتحت المكتبة مساحات واسعة أمام المواهب الشابة، من خلال أنشطة فنية متنوعة شملت التعبير الحر، والفنون التشكيلية، وورش المسرح، التي أتاحت للمشاركين فرصة تقديم إبداعاتهم والتفاعل المباشر مع الجمهور، في إطار يدعم حرية التعبير ويشجع على التجريب واكتشاف الذات، وجاءت هذه الأنشطة لتعكس توجهًا واضحًا نحو جعل المكتبة منصة حاضنة للمواهب، لا مجرد مكان للاطلاع والقراءة.

ويأتي هذا اليوم الثقافي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي شدد على ضرورة أن تتحول مكتبات الهيئة إلى منارات ثقافية حقيقية، فاعلة في المشهد الثقافي، وحاضنة للفنون، وشريك أصيل في بناء الإنسان المصري، كما أكد على أهمية تطوير البرامج النوعية، وتوسيع مساحة المشاركة المجتمعية، وربط الأنشطة الثقافية والفنية باكتشاف المواهب ودعمها بشكل مستدام.

وأكد القائمون على مكتبة مدينة الشروق أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنشيط الدور الثقافي للمكتبة، وتعزيز ارتباطها بالمجتمع المحلي، عبر برامج تفاعلية تجعل من الثقافة تجربة حية ومشتركة، وتعيد للمكتبة مكانتها كقلب نابض بالحياة الفكرية والإبداعية.