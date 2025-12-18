قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكتبة مدينة الشروق تحتفي باللغة العربية وذاكرة الأبنودي في يوم ثقافي استثنائي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

عاشت مكتبة مدينة الشروق يومًا ثقافيًا استثنائيًا، اتسم بالحيوية والتنوع، وجمع بين الذاكرة والإبداع، وبين الاحتفاء بالهوية واكتشاف المواهب، في مشهد عكس الدور المتنامي لمكتبات الهيئة المصرية العامة للكتاب كمساحات فاعلة للتنوير وبناء الوعي المجتمعي.

وشهدت الفعاليات تنظيم برنامج «متحف وكتاب»، الذي استعاد حضور الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، بوصفه أحد أبرز الأصوات الشعرية التي عبّرت عن وجدان الإنسان المصري والعربي، حيث تناولت الفعالية محطات من تجربته الإبداعية، ودوره في ترسيخ العامية المصرية كأداة فنية قادرة على التعبير العميق عن القضايا الوطنية والإنسانية، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.

وتزامن ذلك مع احتفاء خاص باللغة العربية، باعتبارها وعاء الهوية وروح الإبداع، حيث ناقشت الندوات المصاحبة أهمية اللغة في تشكيل الوعي الثقافي، ودورها في الحفاظ على الخصوصية الحضارية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مع التأكيد على ضرورة تجديد أساليب التعامل معها، وربطها بالأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجاذبة.

كما فتحت المكتبة مساحات واسعة أمام المواهب الشابة، من خلال أنشطة فنية متنوعة شملت التعبير الحر، والفنون التشكيلية، وورش المسرح، التي أتاحت للمشاركين فرصة تقديم إبداعاتهم والتفاعل المباشر مع الجمهور، في إطار يدعم حرية التعبير ويشجع على التجريب واكتشاف الذات، وجاءت هذه الأنشطة لتعكس توجهًا واضحًا نحو جعل المكتبة منصة حاضنة للمواهب، لا مجرد مكان للاطلاع والقراءة.

ويأتي هذا اليوم الثقافي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي شدد على ضرورة أن تتحول مكتبات الهيئة إلى منارات ثقافية حقيقية، فاعلة في المشهد الثقافي، وحاضنة للفنون، وشريك أصيل في بناء الإنسان المصري، كما أكد على أهمية تطوير البرامج النوعية، وتوسيع مساحة المشاركة المجتمعية، وربط الأنشطة الثقافية والفنية باكتشاف المواهب ودعمها بشكل مستدام.

وأكد القائمون على مكتبة مدينة الشروق أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنشيط الدور الثقافي للمكتبة، وتعزيز ارتباطها بالمجتمع المحلي، عبر برامج تفاعلية تجعل من الثقافة تجربة حية ومشتركة، وتعيد للمكتبة مكانتها كقلب نابض بالحياة الفكرية والإبداعية.

مكتبة مدينة الشروق الذاكرة والإبداع اكتشاف المواهب الهيئة المصرية العامة للكتاب متحف وكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال الجولة

بمشاركة الشباب .. مبادرة لإزالة المخلفات الصلبة من شواطئ مطروح

ارشيفية

مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

اورمان بني سويف

إطلاق مبادرة لتوصيل المياه مجانا لبيوت الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد